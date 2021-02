Akcie, měny & názory Olívie Lacenové: Koruna by letos měla vůči euru i dolaru posilovat | E15.cz

Už během druhé poloviny roku 2020 jsme mohli sledovat posilování koruny v důsledku větší náklonnosti investorů k riziku i tehdejší neměnnosti úrokových sazeb. Odborníci předpokládají, že by se neměly měnit ani v prvním letošním pololetí, což by mohlo nahrávat dalšímu posilování tuzemské měny.

Nemluvě o tom, že nový americký prezident Joe Biden představil balík rozpočtových opatření s cílem zvýšit přímé platby Američanům, a tak zmírnit dopady pandemie. Plánuje navíc vynaložit dodatečné prostředky na zajištění distribuce vakcín, což může znamenat opětovný růst enormního dluhu Spojených států a oslabení pozice dolaru vůči koši měn.

To by také vedlo k posílení české měny vůči dolaru. Na postavení koruny ale může mít v nejbližších měsících vliv i negativní výhled vývoje ekonomiky eurozóny. Bankovní domy JP Morgan a UBS odhadují, že HDP eurozóny za poslední loňské čtvrtletí a první letošní kvartál klesne. Propad hospodářství do recese by znamenal možné oslabení eura.

Autorka je hlavní analytička společnosti TopForex