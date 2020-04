Akcie, měny & názory Petra Bártka: Kde hledat vítěze | E15.cz

Dále je možné spekulovat na pozitivní dopad vyššího datového provozu na některé telekomunikační operátory, více ovšem ty velkoobchodní než maloobchodní. Dobře na tom mohou být také dodavatelé komunikačního software (Team Viewer), či poskytovatelé streamovaného mediálního obsahu, jako je Netflix. Toť asi tak vše.

Máme ale na investice do akcií rezignovat? Vůbec ne. Aktuální situace přináší příležitosti nebo také jen jednoduše možnosti investovat do takzvaných hodnotových akcií na úrovních, o kterých se nám ještě před měsícem ani nezdálo. Mnoho účastníků trhu totiž v posledních týdnech řešilo spíše problém, kde sehnat peníze, než dlouhodobý výhled ziskovosti firem držených v portfoliu.

Jeden dlouhodobý trend, který bude aktuální krizí jen zvýrazněn, je přechod běžných činností do on-line. Karanténní opatření naučí nakupovat po internetu i ty nejzavilejší odpůrce a je pravděpodobné, že se jim to nakonec bude líbit. Takže e-commerce a s tím potřeba investic do telekomunikační infrastruktury, bezpečnostního software či call center.

Příležitost spatřuji i v současném propadu poptávky po energiích kombinovaném s ropnou válkou mezi Ruskem a Saúdskou Arábií. Aktuální ceny ropy sice pokrývají jejich produkční náklady, ani zdaleka ale ne potřeby státních rozpočtů. Obě země nyní projídají dříve vytvořené fondy. Nízké produkční náklady ani rezervy ovšem nemají američtí těžaři z břidlicových ložisek. Jejich produkce je zhruba devět milionů barelů denně (celých devět procent světové poptávky) a odhaduje se, že na nízké ceny ropy zareagují propadem produkce během devíti až dvanácti měsíců. Za tu dobu by také mohly dostatečně projíst svoje zásoby Rusko a Saúdská Arábie a minimálně strana nabídky na ropném trhu bude vypadat úplně jinak než dnes.