Akcie, měny & názory Petra Bártka: Zkažený dojem | E15.cz

V závislosti na nyní projednávaných detailech se tento model jeví pro zbývající akcionáře firmy akceptovatelný. Záležet ale bude na dohodnutých podmínkách, za kterých stát projekt (nejlépe automaticky) převezme. Tyto podmínky by měly být známy ještě před zahájením tendru na dodavatele, aby ČEZ zbytečně nevynakládal úsilí na přípravu ztrátového projektu. Férové by bylo dohodnout vzorec (například pro úroveň cen elektřiny v momentě spuštění) vycházející z minimální požadované návratnosti celé investice.

Zda tomu tak bude, nevíme. Trh si tak zatím vyložil negativně komentáře ministra průmyslu. Ten naznačil, že i přestože si stavbu de facto objednává stát, by měl ČEZ nést tržní rizika projektu. Ten by přitom sám do výstavby nových bloků velmi pravděpodobně nešel a volil třeba kombinaci plynových elektráren a obnovitelných zdrojů. Hodnota akcií ČEZ proto v týdnu po schválení modelu klesla o 1,6 procenta, respektive o 4,5 miliardy korun.

Otázkou je, zda již opatrnost trhu není přehnaná. Firma se obchoduje s relativně nízkým oceněním generovaného cash flow na nejbližších několik let. Již oznámené záruky činí projekt Dukovan méně bolestivým a další jsou v jednání. Do začátku výstavby zbývá ještě deset let a podmínky na energetickém trhu se mezi roky 2021–2023 výrazně změní. S tím se ještě před ukončením tendru může změnit celkový pohled na potřebnost takto nákladné stavby.

Autor je analytik České spořitelny.