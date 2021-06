Akcie, měny & názory Petra Zahradníka: Bydlení, věc veřejná | E15.cz

Od začátku devadesátých let se nám politici snažili vtlouci do hlavy, že bydlení je primárně soukromý statek a veřejnou záležitostí se stává především ze sociálních či humanitárních důvodů. To by dávalo smysl, kdyby titíž politici a jim podřízení úředníci tento princip naplňovali, a nepřispívali krok za krokem k tomu, že z trhu bydlení se stala nepřehledná smrdutá džungle, kterou nepůjde vyčistit bez razantního zásahu v podobě úplně nové sady pravidel.