Akcie, měny | E15.cz

Každé nové koště se snaží mést dobře, či alespoň pilně. Když byla novým koštětem minulá Junckerova Evropská komise, evropská konjunktura byla v nedohlednu a leitmotivem se stal růst bez přívlastků, dalo by se říci „za každou cenu“, a investice do všeho možného představitelného.

Mezitím se kondice evropské ekonomiky výrazně zlepšila jak z pohledu výkonnosti, tak disciplíny a odpovědnosti, a současně došlo k poměrně výrazné proměně politické mapy Evropy symbolizované sytě zelenou barvou. Výsledkem je, že stávající nové koště v podobě právě do funkce vstoupivší komise je též notně zelené.

Ne že by nebylo třeba se zabývat stavem životního prostředí a identifikací těch, kteří se nejvíce podílejí na jeho devastaci. Rozsah negativních externalit je na tomto poli gigantický a zodpovědná a do budoucna hledící společnost by neměla tento stav tolerovat.

Hlavní nástroj nynějšího notně zeleného unijního nového koštěte se nazývá Evropský zelený úděl či – chcete-li smířlivěji – dohoda. Ta je časována rokem 2050. Leč již nyní se objevují horlivci, kteří by chtěli stihnout vše nejpozději napřesrok, bez ohledu na gigantické náklady i vyvolané sociální změny.

Ze všeho nejvíce by nyní Evropě, její ekonomice, trhům i těm, kteří nad tržní férovostí bdí, však slušel zdravý rozum. Tedy vnímání celého tohoto úsilí v dlouhodobém časovém horizontu jako kontinuálně, nikoliv skokově, a již vůbec ne šokově se vyvíjející proces. Druhou nutnou podmínkou je zaměření se na jeho nosné pilíře, nikoliv na zveličování malicherných detailů, jež může některé aktéry odradit.

Rok 2020 tak má šanci se stát se zcela zlomovým bodem ve směrování ekonomického paradigmatu, do kterého budou integrována environmentální kritéria, která se tak stanou kritériem pro tržní rozhodování. To může mít dalekosáhlé důsledky, výrazně přesahující horizont roku 2020. S jakým znaménkem tyto důsledky budou, záleží na novém evropském společenském konsensu.