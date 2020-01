Vzdejme se uhlí, burcuje Austrálii bývalý hasičský náčelník | E15.cz

Lesní požáry v Austrálii jsou pravidelným jevem. Kvůli rozsahu spáleného území, délce trvání a kombinaci nebývalého sucha a rekordního vedra je však letošní sezóna z pohledu mnohých bezprecedentní. Řada obyvatel země se proto táže, zda jev nesouvisí s klimatickými změnami. Australských plamenů už využilo k varování před sílícím klimatickým problémem několik osobností. Mezi nimi švédská aktivistka Greta Thunbergová, či přední američtí demokraté Hillary Clintonová a Bernie Sanders.

Liberální premiér Scott Morrison však zdůrazňuje, že není na místě panikařit a podnikat unáhlené kroky. „Nejlepší způsob, jak reagovat je ten, kterým Australané reagovali na tyto události vždy a to je důvěřovat těm, kteří s požáry bojují, jsou zkušení a vědí, co dělají,“ vzkázal obyvatelům země.

O klimatickém pozadí katastrofy přitom už několik měsíců hlasitě hovoří právě jeden z expertů na požáry v buši, Greg Mullins, někdejší šéf hasičů Nového Jižního Walesu, kde byl kvůli ohňům vyhlášen stav nouze. Sdružuje rozrůstající se skupinu vysloužilých hasičských náčelníků a záchranářů, frustrovaných podle nich liknavou a nedostatečnou reakcí vlády. Jejich cílem je uspořádat celostátní summit, na kterém chtějí diskutovat o konci využívání fosilních paliv.

„U hasičů jsem začínal v roce 1971 a sezóny požárů v buši tehdy byly extrémně předvídatelné. Začínaly v Queenslandu a postupně se přesouvaly na jih. Věděli jste, že přichází špatná sezóna, protože byl El Niño a sucho. V devadesátých letech jsem přestal být schopný to předvídat,“ líčí Mullins.

„První věc, kterou potřebujeme, je, aby představitelé vlády brali klimatické změny vážně, místo toho, aby o nich vtipkovali v parlamentu s hroudami uhlí,“ dodal. Zjevně tím narážel na situaci z roku 2017, kdy Morrison přinesl do parlamentu velký kus uhlí. „Nebojte se, nebuďte vyděšení, neublíží vám to, je to uhlí,“ ukazoval jej tehdy poslancům ve snaze zesměšnit zastánce obnovitelných zdrojů.

Místopředseda australské vlády Michael McCormack v listopadu označil aktivisty, kteří spojují ohně s klimatickými změnami a brojí proti uhelnému průmyslu, za šílence. „Požáry máme v Austrálii od počátku věků,“ poznamenal. Proti Mullinsovým tvrzením se pak ohrazují i někteří hasiči, podle kterých „sešel z cesty“.

Morrison se v poslední době smířlivými výroky snaží hasit škody, které napáchalo jeho rozhodnutí odletět v prosinci na dovolenou na Havaj. Trvá však na tom, že dosud schválená omezení emisí skleníkových plynů, tedy o 26-28 procent z úrovně roku 2005 do roku 2030, jsou pro ochranu životního prostředí dostatečná. „Nezrušíme pracovní místa tisíců Australanů tím, že se vzdáme tradičních průmyslových odvětví,“ odmítl už těsně před Vánocemi výzvy k omezení těžby v uhelné velmoci.