Akcie, měny & názory: Poptávka rychle poroste a s ní i ceny | E15.cz

Minulý týden v pondělí otevřely některé obchody a služby. A v datech je to pořádně vidět. Celkové kartové transakce, tedy součet výběrů z bankomatů, plateb kartou přes terminály u obchodníků a plateb kartou na internetu, vzrostly více než o čtvrtinu ve srovnání s předchozím pondělím. Vybralo se o pětinu více z bankomatů. Pokud se podíváme jen na platby kartou přes platební terminály, byly růsty v některých kategoriích doslova závratné.

Téměř o tisíc procent u cestovních kanceláří. Více než 900 procent za oblečení. K 900 procentům se blížily i nákupy knížek u knihkupců. Nad stovkou byl i nábytek nebo elektronika. Češi potvrdili, že netrpí žádnou depresí, která by bránila rychlému oživení ekonomiky. Jediný důvod, proč dosud nenakupovali, byly zavřené obchody a služby. V dalších týdnech očekáváme pokračující silný růst spotřeby domácností. Ten bude podpořen rušením karanténních opatření, ale také odloženou spotřebou. Tedy snahou dokoupit, co se během uzavírky nakoupit nedalo. Ale také vyššími příjmy.

Nezaměstnanost zůstává nízká a mzdy rostou. Navíc se díky změně zdanění zvýšila čistá mzda. Pro srovnání, české domácnosti mají na vkladech u bank o 200 miliard korun více, než by odpovídalo normální situaci. Z velké části kvůli enormnímu zvýšení dluhu vlády. Tempo růstu zadlužení budeme muset řešit v příštích letech, ale to nám nyní nezabrání, abychom se opět nepřevlékli do dresu člověka spotřebního.

V ekonomice vidíme spoustu úzkých míst na straně výroby a nabídky. Rostoucí ceny komodit, nedostatek některých komponent, například čipů, rostoucí ceny dopravy. V Česku navíc i nižší tlaky na trhu práce. Poptávka se oživí velmi rychle, ale právě kvůli úzkým hrdlům na straně nabídky se budou i nadále ceny zvyšovat relativně svižně. Postupně tak roste tlak, aby centrální banka zvýšila sazby už v červnu.