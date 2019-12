Akcie, měny | E15.cz

Vláda nemůže být příliš tvrdá, protože tím by dál podkopala pozici Hongkongu jako finančního centra. Za něj přitom zatím nemá náhradu, ačkoli se snaží tlačit do popředí Šanghaj nebo Šen-čen. Velká většina zahraničních investic do Číny stále míří přes Hongkong díky jeho nízkým daním, nezávislým soudům či celkové jednoduchosti podnikání. Tento příliv peněz by si Čína podvázala.

Utrpěla by také reputace vlády, proti které se už kvůli postupu vůči demonstrantům zvedl zahraniční odpor. A celá věc by určitě zkomplikovala i probíhající jednání o obchodní dohodě s USA.

Jenže na druhou stranu, když čínská vláda potichu ustoupí, prokáže tím svou slabost při snaze získat větší kontrolu nad teritoriem. Navíc pozice Hongkongu už byla poškozena a nesnadno se bude znovu budovat. Roku 2047 totiž jeho zvláštní status skončí a Čína ho bude chtít jednoznačně přimknout k sobě. Je proto jasné, že pokusy o postupné osekávání svobod nezmizí. To je samozřejmě špatná zpráva pro demokraticky naladěné obyvatele Hongkongu, i kdyby současnou bitvu vyhráli.

Autor je hlavní ekonom Patria finance.