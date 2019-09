Akcie, měny & názory Tomáše Vlka: Evropa a americká cla | E15.cz

Dokáže Evropa odvrátit americká cla? Rozhodně se o to pokusí, v minulosti EU zaznamenala v jednáních až nečekané úspěchy s odkládáním cel. Sama evropská komisařka pro obchod ale konstatuje, že USA zřejmě cla brzy uvalí a EU bude muset oplácet.

Riziko obnovení bojů na této frontě tedy rozhodně není malé. Donald Trump rád vyjednává až poté, kdy druhou stranu dostane pod dostatečný tlak, a hraje si s načasováním. Už několikrát spustil slovní útok na Čínu v době, kdy například nová data naznačila slabost její ekonomiky. A eurozóna teď rozhodně silná není.

Jsou tu ale okolnosti, díky kterým by mohla Evropa uniknout s malými šrámy. Jde hlavně o nabitou agendu prezidenta, který bojuje na řadě front a už pokukuje po blížících se volbách. V nich by mu pomohlo vítězství nad Čínou, takže se nyní musí snažit, aby mu ho Čína dopřála. Další v pořadí je Írán – jak ho potrestat, aby to zároveň nezdražilo ropu a americkým voličům benzin? Těžká věc.

A nakonec tu máme Evropu, která sice také leží Trumpovi v žaludku, ale evidentně méně než Čína, Írán nebo třeba Fed. Stále bližší volební kampaň hovoří spíš pro smír než pro rozvíjení nové partie, která se do voleb nestihne ukončit. A ani u voličů nekouká z ofenzivy vůči Evropě tolik politických bodů jako ze „spravedlivého boje proti zlé Číně“.

Autor je hlavní analytik Patria Finance