Akcie, měny & názory Tomáše Vlka: Nová italská měna? | E15.cz

Italská vláda postrádá zdroje na plánované výdaje, a tak přišla s nápadem vydat dluhopisy s funkcí kvazi-měny. V jádru to není nápad tak invenční, jak by se mohlo zdát. Vládou vydávané peníze – státovky – jsou velmi starý koncept, který historie odsoudila jako neúspěšný. Kvůli tendenci vlád k nadměrné emisi a znehodnocování měny se přešlo k penězům řízeným nezávislými centrálními bankami.

V zásadě by nová italská měna byla od počátku odsouzena k neúspěchu. V této formě by takzvané mini-BOT byly v eurozóně nelegální. Pokud by se vláda snažila tlačit jejich používání v platebním styku, ECB by zasáhla – má možnost Itálii v podstatě odstřihnout od eura, což je dost silná hrozba. A sami spotřebitelé a firmy by stěží našli důvod používat mini-BOT namísto eura. Zůstalo by tak jen u nové formy dluhopisů.

Peníze předlužené vlády s rozhazovačnými plány budou nutně postrádat kredibilitu klíčovou k tomu, aby vůbec byly ekonomickými subjekty přijaty. Proto se nemusíme bát vystoupení Itálie z eurozóny, která ji nyní fakticky chrání před krachem. I tak by se ale EU měla proti podobným hrátkám populistů rázně postavit, neboť mohou být nebezpečné tím, jak nabourávají důvěryhodnost celého měnového bloku. Stačí si vzpomenout na Řecko.

Autor je hlavní analytik Patria Finance