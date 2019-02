Akcie, měny & názory Vladana Gallistla: Burzovní dieta Oprah Winfreyové | E15.cz

Je dokonce druhou největší akcionářkou s podílem okolo jedenácti procent. Ve společnosti se angažovala také jako člen managementu.

Vzhledem k vývoji akcií WW se už ztenčil alespoň majetek Winfreyové. V červnu 2018 se totiž akcie společnosti dostaly na rekordní cenu 103,9 dolaru, ale od té doby znají jen směr dolů. V pátek skončily na 29,55 dolaru.

Hodnota akciového podílu Winfreyové se tak propadla ze 776 milionů dolarů na zhruba 222 milionů dolarů, což představuje propad o více než sedmdesát procent. V případě reálného hubnutí by to byl skutečně husarský kousek.

Winfreyovou ale není důvod i přes obří propad cen akcií WW litovat. Na své investici stále vydělává okolo 170 milionů dolarů. K tomu je navíc nutné připočíst zisk ve výši přes 126 milionů dolarů z prodeje akcií WW, který uskutečnila loni v březnu.

Rozhodně by však měla zabrat v propagaci WW, protože v poslední době upadla do nemilosti spotřebitelů i analytiků z Wall Street. Banka JP Morgan dokonce v minulých dnech dala na akcie zřídka vídaný rating „underweight“, který znamená, že by se investoři měli akcií WW raději zbavit. Cílovou cenu pak srazila z 37 na 25 dolarů. Důvodem je, že aplikaci WW se nedaří získat uživatele v nejdůležitější části roku, kdy si lidé dávají předsevzetí o tom, jak se budou zdravě stravovat, cvičit a hubnout.

Pokud se to Winfreyové nepodaří, tak bude dál zcela jistě hubnout její podíl ve WW.