Bohumil Trampota: Mimořádné zisky tu budou napořád | E15.cz

Je pravděpodobné, že vláda zavede speciální daň. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury se jí asi bude říkat válečná. Měla by se vztahovat na mimořádné zisky, které vznikly z důvodů vnějších okolností a ne například lepšími službami nebo výrobky. Jinými slovy na nezasloužené zisky. Mezi společnosti, jichž by se to mohlo týkat, patří energetická firma ČEZ.

Pravda je, že ČEZ bude mít letos mimořádné zisky, budou to dokonce nejlepší výsledky v historii. Letos prodává ČEZ elektřinu za průměrných 105 eur/MWh. ČEZ není samozřejmě jen výrobce elektřiny, zahrnuje také například distribuci, prodej a další služby. Ale je to právě výroba elektřiny, zejména v jaderných elektrárnách, jež přispívá k „mimořádným“ ziskům nejvíce. Když to zjednodušíme, 90 procent objemu produkce elektřiny pro tento rok se prodávalo v předchozích dvou letech a zbytek až letos. Jenže v minulých dvou letech žádná válka nebyla a cena elektřiny se skládala z ceny paliva (uhlí) a ceny emisní povolenky. Není tajemství, že emisní povolenka je politický projekt. Jen za ty zmíněné dva roky vzrostla její cena po zásahu politiků a po resuscitaci nefunkčního systému obchodování s povolenkami z 25 na 80 eur za tunu. A to byl hlavní důvod, proč v těchto dvou letech vzrostla cena elektřiny ze 45 na asi 150 eur/MWh. V tomto roce se prodává asi deset procent letošní produkce a ta již bude ovlivněna faktorem vysoké ceny plynu, faktorem rizika nebo – chcete-li – faktorem války. Výsledkem je, že letošní průměrná cena bude zmíněných zhruba 105 eur. Ale jak to bude v následujících letech?

Elektřina pro příští rok se prodává za 500 eur a pro rok 2024 za 330 eur. Cena kontraktů pro další roky se snižuje až na 130 eur v roce 2030. Válka se naplno projeví až v cenách nadcházejících let. V dohledném horizontu, respektive asi nikdy, tedy pravděpodobně neklesne pod 100 eur. A pokud má ČEZ mimořádné zisky letos při průměrné ceně 105 eur, tak je touto optikou bude mít již stále. Znamená to snad také, že speciální daň tu již bude napořád? Doufejme, že válka co nejdříve skončí a že její negativní vliv na cenu elektřiny zmizí. Jak se bude říkat speciální dani, až se cena elektřiny bude skládat opět jen z ceny paliva a ceny emisní povolenky? Nebo se situace s „mimořádnými“ zisky jaderných elektráren bude řešit jinak?

Autor je analytik Komerční banky.