Další masivní výpadek ukazuje, v jak špatném stavu je Twitter | e15.cz

Sociální síť Twitter je tu už 17 let a za tu dobu vyrostla od velmi primitivní služby pro publikování krátkých zpráv dlouhých 140 znaků až po jednu z nejdůležitějších komunikačních platforem současnosti. Díky ní mohou politici napřímo komunikovat s voliči a sympatizanty, miliardáři se bavit s běžnými lidmi a profesionálové i v těch nejobskurnějších oborech získávat desítky tisíc sledujících, pokud se zrovna trefí do ducha doby.

Jako tomu bylo loni na začátku války, kdy se objevili třeba vysloužilí američtí armádní logistici, kteří poměrně srozumitelně vysvětlovali, proč Rusové opouštějí zdánlivě funkční vozidla a jak se může invazní armádě vymstít, že nevěnovala dostatečnou péči údržbě. O to víc dlouholetého uživatele Twitteru mrzí, že po převzetí sítě miliardářem Elonem Muskem je na tom platforma podobně a je namístě otázka, jak dlouho ještě bude reálně fungovat.

Nasvědčují tomu zprávy zevnitř, respektive od vývojářů a technických pracovníků Twitteru, jichž se Elon Musk v drtivé většině po převzetí zbavil, i těch, kteří tam zbyli. A také to, jak zjevně banální chyby mohou způsobit masivní výpadky, protože ve firmě očividně nezbylo dost lidí, kteří by byli schopni platformu udržovat a někam rozvíjet. Pondělní hodinový výpadek, během kterého nefungovaly žádné odkazy, zobrazování obrázků a některým uživatelům se nešlo přihlásit, je toho dobrou ukázkou.

Důvodem byla jednoduchá chyba vzniklá tím, že Twitter omylem odřízl svou vlastní službu pro sledování odkazů, které vedou mimo platformu. Sám Musk nakonec napsal, že malá změna způsobila dalekosáhlé následky, technologie jsou velmi křehké a že „bude nakonec vše potřeba kompletně přepsat“.

Je to zajímavý způsob vedení společnosti, kterou miliardář koupil ve spolupráci s dalšími bankami a fondy před skoro půl rokem za 44 miliard dolarů. Od té doby se mu podařilo ztratit celou řadu významných inzerentů, kteří mají obavu z toho, aby se jejich sponzorované tweety a reklamy nezobrazovaly vedle rasistického nebo násilného obsahu. Ten nikdo rychle neodstraňuje, protože Musk vyhodil prakticky celý tým, jenž se dříve staral o „integritu platformy“, tedy snažil se, aby Twitter byl v rámci možností alespoň trochu civilizovaným místem, kde se dá v klidu existovat.

Musk tak svou obří investici spravuje způsobem, jenž jistě znervózňuje i finančníky, kteří do toho šli s ním. Společnost Fidelity Investment, která je také držitelem akcií Twit­teru, musela přecenit jejich hodnotu v účetnictví v listopadu loňského roku o 56 procent dolů a v prosinci o dalších 9,6 procenta (v lednu k pohybu nedošlo a data za únor ještě nejsou k dispozici). Twitter také podle serveru The Information neplatí Amazonu za využívání služby AWS, díky které vůbec funguje – dluží údajně až sedmdesát milionů dolarů.

V pondělí také BBC odvysílala investigativní reportáž o tom, že Twitter není schopen uživatele nijak chránit před trollingem (nevybíravými útoky a hromadným šikanováním), státem organizovanou dezinformační kampaní a se­xuálním zneužíváním dětí, protože zaměstnanci, kteří na to dohlíželi, odešli. Dle reportáže BBC, která se opírá o výpovědi bývalých i současných zaměstnanců, ukazují data na to, že počet uživatelských profilů, které se zaměřují čistě na nenávistný obsah, vzrostl o 69 procent. Lidé v reportáži popisují chaos, to, jak Musk nedůvěřuje původním zaměstnancům Twitteru, takže jejich práci nechává kontrolovat vývojáři z Tesly, a jak nefungují opatření, která měla za cíl snížit počet nenávistných tweetů.

Totéž platí o zaměstnancích, kteří se starali o boj s dezinformačními kampaněmi zaměřenými na disidenty nebo novináře a organizovanými autoritářskými státy. Dle BBC byly tyto týmy osekány na kost a fakticky jsou nefunkční, včetně týmů, které se starají o ochranu před sexuálním zneužíváním dětí v online prostoru.

Protože Twitter má v EU přes sto milionů uživatelů, čekají ho už za půl roku povinnosti vyplývající z Aktu o digitálních službách. Musk se několikrát vyjádřil ve smyslu, že samozřejmě bude vše plnit, zatím to ale nevypadá, že by vůbec pochopil, co všechno bude muset platforma nově zařídit – třeba analyzovat a snižovat rizika nepříznivého dopadu na základní práva včetně práv dětí nebo omezovat zmíněný trol­ling – a kolik lidí na to bude muset vyčlenit.

Musk navíc chce, aby mu více lidí bylo ochotno platit za používání Twitteru v rámci služby Twitter Blue, jež nabízí dodatečné funkce, například editaci tweetů, možnost nahrávat delší videa nebo delší tweety. Za to by ale měl zařídit, aby platforma rozumně fungovala a aby do budoucna měli platící uživatelé nějakou základní jistotu, že se jim nerozpadne pod rukama.

