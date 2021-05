David Velvéthy: Bitcoinová dominance | E15.cz

Co si ale v kryptosvětě představit pod pojmem dominance a jak to lze využít v praxi? Zjednodušeně je to vliv konkrétní kryptoměny na ostatní kryptoměny v rámci cenového pohybu. V případě, že se dominance kryptoměny zvyšuje, nakupující ji pokládají za zajímavější a nejspíš i jistější oproti jiným kryptoměnám, u kterých v důsledku toho poptávka klesá. V případě bitcoinové dominance tedy BTC ovlivňuje pohyb ostatních kryptoměn.

Přirovnat to můžeme například ke vztahu akcií a dolarů – pokud se počet nakoupených akcií zvyšuje, snižuje se tím počet dolarů v portfoliu investora, přičemž zisky jsou vypláceny v dolarech. Dojde-li tedy v případě kryptoměn ke zvýšení dominance bitcoinu, zvýší se tím i finance investované do něj a zároveň se sníží finance alokované do jiných kryptoměn.

Výslednou dominanci bitcoinu lze získat celkem jednoduše. Stačí, když vydělíte jeho celkový tržní kapitál kapitálem všech kryptoměn a výslednou hodnotu vynásobíte číslem 100. Tento postup lze aplikovat pro zjištění dominance jakékoliv kryptoměny.

A jaké je tedy to využití v praxi? Výše zmíněnou bitcoinovou dominanci dokážeme využít v rámci produktu CRYFIN Boost. Bitcoiny, které u nás klient má uložené, zhodnocujeme až o šest procent ročně s tím, že úroky vyplácíme v bitcoinech a výše zhodnocení je fixní dle délky uložení.

A jak tohoto úroku dosahujeme? Využíváme právě výše zmíněných souvislostí mezi bitcoinem a ostatními altcoiny, díky kterým jsme schopni s určitou pravděpodobností předvídat dopad pohybu ceny bitcoinu na jiné kryptoměny a vzniklé příležitosti zobchodovat se ziskem v bitcoinech.

Bitcoinová dominance je pro obchodníky i investory velmi důležitým parametrem, díky kterému je možné zaznamenat začátek nebo konec takzvané sezony altcoinů.