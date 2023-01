Debatu na Primě ovládl Pavel, na Nově odvrátila svůj pád Nerudová | E15.cz

Středeční debata na Primě mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou chvílemi připomínala hru tygra s myší. Danuše Nerudová se sama dostávala do úzkých, působila velmi nejistě, a dokonce se hned na začátku dopustila zjevných nesmyslů jako třeba tvrzení, že „skupina, která bojovala proti komunistickému režimu, byla větší, než ta co režim budovala.”

Naopak Petr Pavel po většinu debaty působil až mimořádně klidně a nad věcí. Zřejmě jedinou jeho nejistotou bylo to, jak moc má Danuši Nerudovou zesměšňovat tak, aby se to neobrátilo proti němu samotnému. Třeba ve chvíli, kdy Nerudová nepochopila, proč by se měla na Hrad vracet standarta „uloupená” uměleckou skupinou Ztohoven v roce 2015, která ji nahradila červenými trenkami.

„Já tomu pořád nerozumím. Standarta na Hradě je. Nerozumím, proč se měla vracet původní, když už tam vlaje,” tvrdila Nerudová. „Rozumím, že to nechápete. Symbolika je složitá věc,” balancoval Pavel na hraně mezi zesměšněním ženy ve veřejné debatě a poukázáním na její „dlouhé vedení”.

Nerudová na Primě při nepřítomnosti Babiše zjevně cílila na zrovna neoslovené levicové voliče. Třeba upozorňováním na to, že „vajíčka nám zdražila o 70 procent, mouka o 50 procent“. Petr Pavel opět reagoval s klidem: „Pro mnoho lidí je jistě cena vajíček důležitá. Ale já vnímám, že je pro ně důležitá i důstojnost prezidentského úřadu.“

Rozhovor s Danuší Nerudovou

Jakmile byla Nerudová v úzkých při poukazování na možný střet zájmů jejího manžela, advokáta a partnera největší české advokátní kanceláře Roberta Nerudy, vytáhla do protiútoku a upozornila Pavla na možný střet zájmů jeho poradce a podle jejích slov „právníka významné mezinárodní advokátní kanceláře” Petra Koláře. Jenže tohle byla trefa hodně mimo. Zaprvé patří Kolář mezi oblíbence takzvané pražské kavárny, na kterou Nerudová bude v prvním kole spoléhat. A zadruhé Kolář ani není právníkem, pro Squire Patton Boggs dělá pouze poradce a je to vystudovaný etnograf a folklorista.

Nerudová se posléze s Pavlem neshodla v pohledu na Čínu ani na Visegrádskou čtyřku (V4). Zatímco někdejší rektorka by neakceptovala telefonát s čínským vůdcem, Pavel by se rozmyslel podle obsahu. Nerudová si také myslí, že V4 může být alternativou k Evropské unii, což Pavel odmítá.

Čtvrteční debata na Nově už měla o poznání slabší náboj. Ze začátku sice opět nechyběly vzájemné dárečky, z nichž nejlepší měl opět Petr Pavel (po flanelové košili pro Nerudovou daroval Babišovi makronky), ale brzy se divák mohl ukolébat až k brzkému spánku.

Zpočátku byl Babiš v defenzivě obou kandidátů „z lidu”, kteří ho kritizovali za jeho vedení státu v době covidu. Babiš sice již od prvních minut dostával viditelně větší prostor, ale nedokázal ho naplnit příliš smysluplným obsahem. Zmohl se pouze na alibistické konstatování, že během covidové pandemie „nebyl ten hlavní”. To je zhruba na úrovni školáka, který rozbije okno s kamarády a poté, co je načapá třídní učitel, se vymlouvá, že on neházel kamenem.

Rozhovor s Petrem Pavlem

U dalšího tématu Pandora Papers, tedy kauzy s podezřením na Babišovy daňové úniky, se musel expremiér opět bránit. „Pandora Papers byla účelová věc. Byly to moje zdaněné peníze. Nevím o žádném vyšetřování,” reagoval. Na rozdíl od Babiše, který prostě nikdy nedokáže přiznat chybu, se Nerudová po týdnech odmítání své viny v kauze Mendelovy univerzity konečně chytla za nos: „Mohla jsem jednat rychleji,” řekla. To ovšem neplatí jen pro kauzu samotnou, ale i pro její vysvětlování na veřejnosti. Pokud by tuto větu řekla už před měsícem, nemusela čelit takové masáži.

Nerudová si výrazně vylepšila svůj pošramocený obraz i tím, že dokázala velmi obratně reagovat na Babišovu demagogii například v otázce výše úrokových sazeb. Babiš centrální banku dlouhodobě kritizuje za příliš vysoké úroky. Nerudová vzápětí upozornila, že Babiš potřebuje nízké úroky hlavně kvůli sobě. „Vaše firmy v holdingu jsou předlužené a vy potřebujete levný úvěr. Vaším firmám zvyšování sazeb nevyhovuje.“

Babišovu bezradnost při improvizaci snad nejlépe vystihuje úplný konec debaty, kdy moderátor Rey Koranteng požádal všechny tři favority, aby ve třech slovech popsali své charakterové vlastnosti, pro které by se měli stát prezidentem. Babiš reagoval: „Mám rád lidi.“

Dá se tedy říct, že Nerudová s Pavlem závěrečnou debatu na Nově vyhráli, ale známý pirátský exposlanec Mikuláš Ferjenčík by možná dodal, že to bylo jen o čelo bílého slovenského muže.

Rozhovor s Andrejem Babišem