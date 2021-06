Dominik Stroukal: Což takhle se inspirovat bitcoinem v Salvadoru a mít korunu i euro zároveň | E15.cz

Máte rádi euro? Nebo máme mít navždy korunu? A co mít oboje? Anebo ani jedno? Ušetřili bychom si celou řadu problémů, kdybychom otevřeli sbírku zákonů a upravili pár řádků textu. Zákonné platidlo je měna, ve které v dané jurisdikci nesmí nikdo odmítnout splátku dluhu. Zákonné platidlo je sám o sobě zvláštní termín. Málokteré spojení dvou slov má takovou váhu, aniž by většina z nás tušila, co to vůbec znamená.

Je to mystické spojení dvou silných slov. V českém kontextu na něj pamatuje zákon o České národní bance, který ve dvou odstavcích zmiňuje české koruny a zákonné peníze. Těmi jsou bankovky a mince vydávané právě naší centrální bankou, ale z povahy věci jsou jimi samozřejmě i elektronické koruny, které dnes už většinově používáme. Zákonodárcům Salvadoru trvalo okamžik, než sepsali a odhlasovali zákon, který vedle amerického dolaru přidal jako zákonné platidlo i bitcoiny.

Tři strany textu neobsahují nic složitého k pochopení. Občané země tak mohou uvádět ceny v bitcoinech a neplatí z jejich držení a prodeje daně. Ale co definice výše? Mohou je odmítnout jako splátku dluhu? Zatím nikdo netuší, ale vypadá to, že odmítnout mohou. Nesmějí ale odmítnout oboje, tedy americký dolar a zároveň i bitcoin. Kdyby byla definice tvrdá, nedávalo by to smysl, protože ne každý s bitcoinem umí, není elementární ho ochránit a hardwarová peněženka stojí sice malé, ale nějaké peníze.

Nejlépe si to můžeme představit u nás s eurem. Místo neustálých debat o tom, jestli mít euro, či si nechat korunu, by stačilo sepsat tři stránky textu a udělat z eura zákonné platidlo. Jistě, u nás by to asi nebyly jen tři strany, ale princip je stejný. Ani by nebyla potřeba měnit ústavu, tam o koruně nic není. Dnes například nemůžete platit svému zaměstnanci celou mzdu v eurech, i kdyby to dobrovolně chtěl. Proč by to nemělo být možné?

Stačí malá změna a bylo by to legální. Ceny v obchodě můžete už dnes označovat v eurech a eura přijímat, ale když vám někdo bude chtít zaplatit korunami, musíte je přijmout. Museli byste přijmout i euro, pokud by byla dvě zákonná platidla? Záleželo by to na textu a výkladu, ale pokud bychom k tomu přistoupili jako Salvador k bitcoinům, potom byste jako obchodníci nesměli odmítnout obě měny, alespoň jednu byste přijmout museli.

Pokud byste ale nepřijímali koruny, obrali byste se zbytečně o zákazníky, kteří je mají. Možná by zákonná ochrana spotřebitele myslela i na povinné upozornění, pokud obchodník přijímá pouze jednu měnu.

Výsledek by tak nebyl příliš odlišný od současnosti, kdy obchody eura často přijímají. Přidalo by nám to možnosti. Mohli bychom eurem platit daně a více lidí by se snadno vyhnulo kurzovému riziku a poplatkům při směně, na které tak rádi stoupenci eura upozorňují.

Třeba se ukáže, že lidé skutečně euro nechtějí, anebo naopak bude občanům malé země uprostřed Evropy vyhovovat. Ale důležité je, že musí vyhovovat občanům, nikoliv jen aparátu nad nimi. Výsledek by nebyl politickým rozhodnutím několika, ale ekonomickým rozhodnutím všech. A na rozdíl od Salvadoru je to dilema, které skutečně řešíme.

Salvador si svým krokem jen dělá laciné PR. PR, které nikomu neškodí a řadě obyvatel může pomoci. Stálo by za to zvážit, jestli nejít ještě o krok dál a nedat lidem více na výběr. Přidat dolar? Zlotý? Anebo zabrousit do utopických vod a nechat výběr prostředku směny na dobrovolném rozhodnutí každého z nás?