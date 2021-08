Dominik Stroukal: Případ Nikola aneb když nestačí jen design | E15.cz

Obžaloba ve zkratce tvrdí, že Milton balamutil investory. Měl to údajně dělat „zejména využíváním své přítomnosti na sociálních sítích a častým vystupováním v televizi a v podcastech, odkud zaplavoval trh lživými a zavádějícími informacemi“ o své společnosti.

Nikola pod Miltonem naplnila všechny znaky typických finančně-kasinových sázek poslední doby. Rychlé růsty a propady cen, chytlavý název, minimální příjmy při rekordních valuacích firmy a více mediální pozornosti než skutečného byznysu.

Už jen příběh ceny je všeříkající. Od začátku května loňského roku za měsíc a půl vyskočily akcie společnosti o neuvěřitelných 400 procent, od té doby ale ztrácejí. Dnes se akcie Nikoly obchodují za spekulativní cenu, která je od vrcholu níže o více než 80 procent. Investoři doufají, že firma i bez Miltona dostojí svým závazkům a naplní své futuristické vize. Ostatně současné vedení se od svého zakladatele veřejně distancovalo. Tvrdí, že obžalován je Milton, nikoliv firma.

A firmě se relativně dařilo. Před rokem získala obří investici od General Motors (GM), jedné z největších automobilek na světě, a pustila z kopce fungující tahač jezdící na vodík. Jenže tahač byl jen maketou bez motoru a skutečně ho jen pustili z kopce. A GM šlápla na brzdu a z investice sešlo. Trevor Milton byl odvolán a akcie dále padaly.

Skutečného byznysu v něčem tak inovativním, jako jsou vodíkové pohony automobilů, určitě nebylo a není málo, jen ho zastínily mnohem ambicióznější a fantastičtější zprávy, které se ukázaly jako nepodložené.

Krásný marketing je symbolický pro samotné automobily z dílny firmy nesoucí jméno geniálního vynálezce. Ty nejenže firma pouštěla z kopce bez motoru, ale ve skutečnosti nevlastní prakticky nic jiného než jejich design. V globalizované společnosti by to nemělo překvapovat, ale ukazuje se, na co skutečně sázeli investoři. Jejich sázka nebyla ve skutečnosti na technologii, ale na design, na pozlátko kolem ničeho.

Nikola měla na chvíli větší tržní kapitalizaci než Ford. Ford je automobilka se čtvrtými nejvyššími příjmy na světě a první ve Spojených státech. Nikola neprodala ani jedno auto. Nemělo by nás to překvapovat a nutně to ani nemusí být špatně, protože investoři si kupují budoucí příjmy. Že dnes firma prodělává, je druhořadé. Že se na burzu dostala nákupem prázdné veřejně obchodované firmy, se dá také přehlídnout, pokud by skutečně doručila vodíkem poháněné kamiony. Je to ale jedno velké kdyby a investoři prodejem akcií Nikoly jasně ukazují, jak málo tomu věří.

Bohužel, příběh Nikoly nebude ani zdaleka poslední. Šéfové prudce rostoucích ambiciózních firem byli vyšetřováni odjakživa, nyní jim ale nahrává doba. Doba politiky uměle nízkých výnosů, která nás tlačí pryč od konzervativních investic k rychlým spekulacím. Je to voda na mlýn těch z nás, kteří ukazují na přílišné podobnosti současných trhů a internetové horečky z přelomu milénia. I tehdy stačil jen krásný název, myšlenka a nějak se dostat na burzu.