Dominik Stroukal: Státního zaměstnance rádi zaměňujeme za úředníka | E15.cz

Premiér Petr Fiala jedním dechem říká, že snižuje počet státních úředníků, druhým ale dodává, že počet státních zaměstnanců naroste o téměř osm tisíc. Leckoho to pobouřilo a do jisté míry je to pobouření spravedlivé, protože veřejné finance jsou v takovém rozkladu, že se platy a počty zaměstnanců v eráru staly tématem a je to jedině dobře. Alespoň víme, že máme problém, a kroky vlády jsou pod drobnohledem. Potud je to v pořádku.

Horší je, že pojmy státní zaměstnanec a státní úředník libovolně zaměňujeme. Někdy dokonce úmyslně, když to dávají média do titulků, protože moc dobře vědí, že hněv se dobře šíří a s ním i čtenost. Článek o tom, že přibude 6,5 tisíce učitelů a tisíc vojáků a policistů, by nikoho příliš nepobouřil. Když se ale označí za státní zaměstnance, celá debata je rázem zarámovaná v negativním tónu.

Podle letošní studie think-tanku IDEA při CERGE máme v České republice z veřejných rozpočtů placených přibližně milion zaměstnanců. Je samozřejmě velmi důležité upozorňovat, že vedle dalších milionů dětí a důchodců je tu milion lidí, na které musí soukromý sektor vydělat. Je to ale debata o tom, kolik veřejných statků chceme v této zemi mít.

Veřejné rozpočty jsou ale mnohem širší pojem než státní rozpočet. Když se podíváme jen na ten státní, z milionu zaměstnanců veřejné sféry nám zbude jen přibližně polovina. Zhruba půl milionu zaměstnanců veřejného sektoru lze označit za státní zaměstnance.

Pokud někdo zamění milion zaměstnanců eráru za státní zaměstnance, lze to ještě pochopit, protože slovo „stát“ lze použít v různých významech, jakkoli je ekonomická definice v kontextu veřejných rozpočtů jasná. Je tu zkrátka milion lidí placených z veřejných peněz a člověku může být jedno, jestli to jde z centrálního rozpočtu, nebo třeba z rozpočtů samospráv.

Kámen úrazu v debatách o státních zaměstnancích je spíše zaměňování slova „zaměstnanec“ za „úředník“. Tam už se ta záměna obhajuje velmi obtížně. Státních úředníků máme tak 80 tisíc, takže jeden státní úředník připadá na 135 obyvatel. Státních úředníků máme tedy méně než osm procent z celkového eráru a zhruba 17 procent ze všech státních zaměstnanců.

Není to štíhlý stát, ale určitě si takhle nelze představovat monstrum, které způsobuje problémy veřejných financí. Kdybychom všechny tyto úředníky propustili, vyřešíme problém našich veřejných financí ani ne z pětiny. Strukturální schodek státního rozpočtu přesahuje 220 miliard, všech 80 tisíc státních úředníků stojí ročně 40 miliard. A to si odmýšlíme, že jejich agendu bychom stejně museli z větší části nějak platit. Jen pro představu, jak je rozpočtový problém velký – i kdybychom propustili všechny učitele, policisty, vojáky a vůbec všechny státní zaměstnance, podařilo by se strukturální schodek pouze vyrovnat a ten celkový letošní schodek by stejně byl 150 miliard.

Úředníků v přeneseném slova smyslu máme určitě více, protože na konci dne můžeme na radnici nahlížet jako na úřad a na starostu jako na úředníka. Pokud si taková radnice najme právní kancelář, jsou daní právníci správně označeni za soukromý sektor, ale i ti jsou placeni z eráru. Ve skutečnosti tak stát živí výrazně více než milion lidí, a když někdo mluví o zeštíhlování státu, určitě může v konečném důsledku mluvit také o právních službách poskytovaných radnici. Možná nastal čas podívat se nejen na státní úředníky, ale zeštíhlit drahou samosprávu.