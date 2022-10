Stát nabyde. Propustí stovky zaměstnanců, tisíce přijme | E15.cz

Pouhé procento z celkového počtu asi sedmdesáti tisíc úředníků oproti slibovaným třinácti procentům propustí příští rok vláda. Plyne to z návrhu státního rozpočtu. Do škol, k armádě, policii a do integrovaného záchranného systému pak nastoupí téměř osm tisíc nových učitelů, vojáků, strážců zákona a hasičů. Stát bude zaměstnávat rekordních půl milionu lidí.