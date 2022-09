Pražská koalice: Bohuslava Svobodu čekají složitá jednání | E15.cz

Koalice Spolu za předvolebními průzkumy spíše zaostala. Je možné, že jí uškodilo chování lídra Bohuslava Svobody, který před volbami odmítal chodit do některých debat a za Spolu tak pokaždé mluvil někdo jiný. Naopak hnutí ANO v Praze posílilo a tou nejdůležitější zprávou je, že se dokázalo emancipovat i od Andreje Babiše. Ten totiž do pražské kampaně tentokrát vůbec nezasahoval. Piráti naopak oproti předpokladům uhájili výsledek z roku 2018.

Hledání nové pražské koalice rozhodně nebude snadné. I proto že před volbami to vypadalo, že nejblíže k sobě má současná pražská koalice Pirátů, Prahy sobě a Starostů, které ale na uhájení vedoucí role na magistrátu chybí několik mandátů. Na druhé straně si před volbami byla blízká koalice Spolu s hnutím ANO.

Bohuslav Svoboda dokonce před volbami řekl, že je mu sympatický Patrik Nacher. Nemusel to ale ani říkat. Bylo to očividné, pokud divák zhlédl alespoň nějakou z předvolebních debat. V nich vystupovali zástupci Spolu a ANO bok po boku, Nacher se dokonce v některých chvílích zastával Bohuslava Svobody, který nestačil odpovídat na všechny výtky zejména současného primátora Zdeňka Hřiba.

Výsledek Pirátů v Praze je vlastně velkým úspěchem. Pirátům se podařilo potvrdit to, čeho dosáhli před čtyřmi lety. Pomohla jim zejména strategie primátora Hřiba, který se v debatách pustil do ostrých střetů se zástupci ODS, respektive koalice Spolu, a tím se pasoval do role hlavního oponenta koalice pokládané za favorita pražských voleb. Jenže ani vysoký výsledek Pirátů nebude stačit na to, aby si dosavadní vládci hlavního města určovali během povolebního vyjednávání podmínky.

Ty si jednoznačně bude diktovat vítěz voleb, koalice Spolu. Ale rozhodně to není úkol, který by jejím politikům mohli ostatní závidět. Ačkoli si politici zejména z ODS padali v debatách do náruče s Patrikem Nacherem nebo Ondřejem Prokopem z hnutí ANO, premiér Petr Fiala a vedení celostátní ODS, TOP 09 i lidovců nepochybně budou tlačit na to, aby Spolu v Praze vytvořilo zrcadlovou koalici jako ve vládě, tedy společně s Piráty a Starosty a nezávislými. V této souvislosti lze zopakovat slova pražského lídra STAN Petra Hlaváčka, že si koalici Spolu a ANO absolutně nedovede představit podle toho, co „zažíváme v parlamentu a vůbec v celé společnosti“.

Jenže Piráti mají velký problém s celou špičkou kandidátky Spolu. Vadí jim samotný lídr Bohuslav Svoboda kvůli kumulaci funkcí. Svoboda chce být primátorem a poslancem najednou. Dále se Pirátům nezamlouvá dvojka kandidátky Jiří Pospíšil, který se hlavně kvůli svému dvornímu pobočníkovi Jiřímu Fremrovi namočil do kauzy Dozimetr, a ještě k tomu veřejně mlžil o svých kontaktech s obviněným kmotrem STAN Michalem Redlem. Piráti odmítají i čtyřku kandidátky Jana Wolfa, který je obžalován v kauze rozdělování pražských sportovních dotací.

Vedoucí uskupení Spolu tedy bude muset udělat vážné ústupky, pokud bude chtít i v hlavním městě zachovat půdorys vládní koalice. To bude zřejmě první tah pravděpodobného vítěze, jak už naznačila trojka kandidátky Zdeněk Zajíček.