Energetický budíček burcuje: Osm Temelínů čeká na výstavbu | e15.cz

Když provozovatel tuzemské elektrizační soustavy ČEPS přišel na začátku března s výhledem české energetiky, na veřejnosti to příliš velký poprask nevyvolalo. V politických kuloárech to však bylo naopak. Čtení to není vůbec pěkné, přestože to lidi, kteří se o situaci zajímají dlouhodobě, zase tolik nepřekvapuje. Ukazuje se, že mezi politickými proklamacemi a skutečným stavem věcí zeje obrovská propast.