Filip Hanzlík: Kouzlo vánoční půjčky ani v krizi nevyvanulo | E15.cz

Inflace a růst cen se promítají do nákupního chování populace. Ani ne tak do plánovaných výdajů, ale do ochoty se na pořízení vánočních dárků a souvisejících věcí zadlužit. Z průzkumu České bankovní asociace a výzkumné agentury Ipsos vyplývá, že za Vánoce Češi chtějí utratit přes 13 tisíc korun, tedy o trochu více než loni. Vezmeme-li v potaz výraznou míru inflace, která se v současnosti přibližuje 20 procentům, znamená to v podstatě, že lidé budou proti loňsku utrácet méně.

Zcela jiné je to ale už s ochotou se kvůli nákupům zadlužit. Zatímco v loňském roce si na vánoční nákupy plánoval půjčit každý desátý Čech, letos půjčku zvažují pouhá tři procenta dotazovaných. Je to dobrá zpráva? Doufám, že ano, ale z našich zkušeností vyplývá, že i zde je nutná obezřetnost. Velké procento těch, kteří se pro vánoční půjčku rozhodnou, se totiž dostává do problémů. Půjčku zpravidla splácejí s většími či menšími problémy.

Důležité v takovém případě je s poskytovatelem půjčky komunikovat. Nabízí se celá škála možností, kterými se taková situace dá vyřešit. První v řadě je tedy telefonát do banky, jíž je nutné sdělit, že se klient dostává do problémů se splácením. Společnými silami se pak dá dojít k řešení. Klienti například často žádají o odklad splátek. Pokud klient ví, že bude mít peníze sice se zpožděním, ale přece, je to velmi dobrá varianta.

Mezi další možnosti patří dohodnutí nějaké formy splátkového kalendáře, který aktuálně lépe reflektuje klientovy potřeby. Neméně podstatnou možností je sloučení současných půjček. Pokud člověk splácí více závazků a součet celkových měsíčních splátek je nad jeho síly, může zvážit i tuto možnost. Některé banky už tuto službu nabízejí i v online prostředí. Ve výsledku pak může být čistá měsíční splátka nižší a klient se dostane z aktuálních potíží.

Nejdůležitější je ale opravdu komunikovat. Banka má vždy zájem na tom, aby její klienti problémy neměli, popřípadě aby je s ní řešili včas. Finančně zdravý klient znamená i zdravou banku. Pokud ale dlužník nesplácí a přestane komunikovat, následky bývají mnohem horší a banka je povinna situaci řešit dalšími způsoby, které samozřejmě pro klienta už nejsou tak pohodlné ani příjemné.

Zdražování v Česku – Vývoj cen základních potravin od roku 2015 do poloviny roku 2022:

Přestože půjčka na Vánoce tedy rozhodně není ideální formou řešení situace, pozitivní zprávou je v tomto kontextu alespoň fakt, že nadpoloviční většina lidí pro ni využije banku, čtvrtina pak hledá prostředky u příbuzných. Lidé se tak i v tomto případě snaží co nejvíce eliminovat různá nesystémová řešení, která je mohou dostat do ještě větších problémů se splácením. Typická situace je, když si dlužník bere půjčku na umoření té předchozí. Pak se už může dostat do velmi obtížně řešitelné situace.

Je tedy dobře, že lidé jsou při plánování vánočních výdajů obezřetní a drtivá většina z nich by se kvůli vánočním dárkům nezadlužila. Vždyť většina lidí nepovažuje vánoční půjčku za bezpečnou a 94 procent z nich ji považuje za špatný nápad. I tak ale doporučuji opatrnost. Je dobré vždy zvážit, jestli na splácení zvažovaného závazku mám prostředky, popřípadě si velmi dobře vybrat poskytovatele půjčky. Dobré je zkrátka vždy přesně vědět, kolik za půjčku zaplatím.

Autor je hlavní právník České bankovní asociace