Glosa Jana Řežába: Politici by neměli používat osobní profily pro krizová oznámení | E15.cz

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na svém twitteru oznamuje důležité informace dříve, nebo v některých případech dokonce jinde taková informace ani následně nevisí. Ministryně financí a vicepremiérka se pak nechá slyšet se vzkazem, ať lidé sledují její facebookovou stránku.

Nejsou to výjimky. Děje se to neustále. A nejen v tuzemsku. Je ale zvláštní a nestandardní používat svoje oficiální sociální sítě jako v případě ministra zdravotnictví, když samo ministerstvo třeba twitterový účet dokonce ani nemá.

Ideální způsob by mohl být následující. Ministerstva by měla používat k oznamování důležitých informací své vlastní kanály. Ministr by je pak na svém osobním účtu měl sdílet. A tam ať si to pak lidé komentují. S vědomím toho, že jde o informaci úřadu a ne konkrétní osoby. To pak totiž zavání podezřením ze zneužívání, v tomto případě krize, v osobní prospěch.

Má to mimo jiné jeden ne zcela zřejmý důvod. Asi máme všichni tušení, jaké zabezpečení mají ministři na svém mobilu. Půjde s největší pravděpodobností o dvoufaktorové ověření.

Za nadměrnou komunikaci na osobních účtech na sociálních sítích i v případě důležitých informací bývá někdy kritizován americký prezident Donald Trump. Všimněte si ale, jak často retweetuje, sdílí oficiální kanál.

Pojďme si dát naopak úplně ideální příklad. Tím může být třeba úřad papeže. Jde o funkci na celý život, twitter se předává spolu s úřadem.

Autor je odborníkem na sociální sítě.