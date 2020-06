Duda spoléhá na neaktivní voliče: glosa Jana Škvrňáka | E15.cz

První kolo prezidentských voleb v Polsku nepřineslo mnoho překvapení. Dále v klání postupují obhajující prezident Andrzej Duda (Právo a spravedlnost) a varšavský starosta Rafał Trzaskowski (Občanská koalice). Pokud by Dudu v druhé kole porazil, znamenalo by to pro vládnoucí koalici významnou komplikaci.