Duda doufá, že mu návštěva u Trumpa pomůže ke znovuzvolení | E15.cz

Poláci budou v neděli v prvním kole hlasovat, zda bude mít vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) nadále spřízněného prezidenta a s ním méně překážek k prosazování zákonů. Průzkumy přitom ukazují, že náskok současné hlavy státu Andrzeje Dudy se po odkladu voleb ztenčil. Podle některých by nakonec ve druhém kole mohl slavit úspěch nejsilnější opoziční kandidát, varšavský primátor Rafal Trzaskowski.

Duda doufá, že jeho šanci na znovuzvolení posílí přesně načasovaná návštěva Bílého domu. Americký prezident Donald Trump ho ve středu večer přijal jako vůbec prvního zahraničního státníka po vypuknutí pandemie koronaviru. „Milujeme Donalda Trumpa, myslíme si, že je skvělý prezident a já věřím, že nám pomůže vyhrát volby,“ netajil se kalkulem představitel PiS Dominik Tarczynski, jak uvedl časopis Foreign Policy.

Duda ve Washingtonu získal příslib posílení americké vojenské přítomnosti v Polsku v souvislosti s plánem na stažení části personálu z Německa. „Nemyslím si, že jsme si s Polskem byli někdy bližší než nyní,“ zdůraznil Trump. Poláci mají k USA velmi kladný vztah. V hodnocení amerického prezidenta už jsou trochu rezervovanější, stále si však u nich stojí podstatně lépe než třeba u Němců.

Není tak vyloučené, že cesta splní účel a Dudovi vrátí část hlasů, o které přišel zřejmě v důsledku tahanic kolem termínu voleb či frustrace obyvatel z pandemie. Jeho kritici mu také vytýkají negativní kampaň, kdy opozici označil za virus horší než koronavirus a hnutí za práva sexuálních menšin přirovnal ke komunismu.

Zatímco v dubnu měl dosavadní prezident podle průzkumů slušnou šanci na znovuzvolení hned v prvním kole, nyní se pohybuje kolem čtyřiceti procent. Liberální opozici významně pomohla změna kandidáta, Trzaskowski se šplhá ke třiceti procentům.

Šetření pro druhé kolo nejsou jednoznačná, podle některých by zvítězil Duda, podle jiných těsně jeho rival. V rozhodujícím duelu by bez šance nebyli ani další kandidáti, zejména nezávislý Szymon Holownia.

PiS a s ní spřízněný Duda si udržují dlouhodobou náklonnost zejména venkovských voličů na východě Polska kombinací důrazu na konzervativní témata a štědrých sociálních programů. „To, co udělali za pět let, nebylo předtím vykonáno za padesát. Nikdy to nebylo tak dobré,“ citovala AP osmdesátiletého seniora Waclaw Waluka z města Bialystok.

Strana se však obávala, že by pocit zlepšování životního standardu a stav státní pokladny mohla ohrozit postkoronavirová krize, a proto se zdráhala většího odkladu původně květnových voleb. Vláda nyní obyvatelstvo vehementně ujišťuje, že se země dokáže rychle dostat z hospodářských potíží.

„Máme šanci na zotavení ve tvaru písmene V,“ řekl před pár dny premiér Mateusz Morawiecki. I odborníci přitom míní, že Polsko by mohlo být mezi zeměmi, které čekají jen menší problémy.