Glosa Jana Vávry: Hackaton číslo dvě | E15.cz

Experti společně vylepšili nejstahovanější českou mapovou aplikaci. Ta uživatele upozorní na možný výskyt v blízkosti osob s koronavirem. Jde o jeden z výstupů iniciativy Covid19CZ, jejíž součástí jsou kromě mobilních operátorů i tuzemské technologické firmy.

Zároveň je to cesta, jak se přiblížit Jižní Koreji. Tam relativnímu zvládání pandemie podobná „Koronamapa“ už napomáhá. Není to ale jen krocení koronaviru, kde by se měli Češi technologicky vyspělou Koreou inspirovat.

Globální ekonomika prochází šokovou terapií, která zvýrazňuje veškerý bezkontaktní byznys. Celý autoland Česko se nuceně účastní „hackatonu“, jak obstát v době čistě virtuální. Záminka k uspořádání toho předchozího se nyní jeví příjemně přízemní. Teď už se o stovky milionů za předražený „e-shop“ nehraje.