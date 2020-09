Glosa Jany Havligerové: Díky, stačilo | E15.cz

Není to úplně překvapivá rezignace. Premiér se rozhodl promluvit k národu, a pokud by Vojtěch nehodil ručník do ringu sám, stejně by ho odvolal. Silnější argument pro to, aby se mohl opět předvést jako zachránce, už nemá. Takhle je to ale lepší.

Babiš může, a už to také částečně udělal, shodit vinu na kde koho: „Na Vojtěcha už toho muselo být moc, byl znechucený politikou a médii a rozhodl se odejít,“pravil v první reakci Babiš. Pokračování ve večerním premiérském projevu. Fakta jsou ale jiná.

Ministr zdravotnictví přestal chránit naše zdraví, byl schopen už jenom přikyvovat Babišovi. Je dobře, že Vojtěch odchází. Jestli bude líp, je ale těžké říct. Je těžké si představit, že by Babiš jako náhradu zvolil erudovanou, sebevědomou osobnost, která by byla schopná mu oponovat.