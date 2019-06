Glosa Jany Havligerové: I konopí bude, Babiš to zařídí | E15.cz

Tedy, ne že by konopí nebylo obecně dost. To jen toho pro léčebné účely není v Česku dostatek. Ale docela jistě bude, premiér Andrej Babiš to zařídí.

Jak řekl, inspirovat bychom se měli v Izraeli, kde mají s konopnou léčbou dobré zkušenosti. Tak snad lékařské veřejnosti dojde, že předseda vlády nemluví do větru. Zatím je ale v tuzemsku všechno postavené na hlavu. Státní agenturu pro konopí pro léčebné účely máme, konopí se k léčbě využívá už pátým rokem a pacienti by také byli.

Zato lékařů, kteří by konopí předepisovali je pomálu, a s dostupností samotné léčebné látky jsou také jenom potíže. Ale bude líp. Od příštího roku bude léčba konopím z většiny hrazená z veřejného zdravotního pojištění, slíbil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Bohužel ovšem nevíme, co znamená onen výraz z většiny. Snad se ale napřesrok obejdeme bez povzdechu: Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.