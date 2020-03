Když se Babiš omlouvá - glosa Jany Havligerové | E15.cz

Premiér Andrej Babiš se v rozhovoru pro rádio Frekvence 1 omluvil europoslancům lidovci Tomáši Zdechovskému a pirátovi Mikuláši Peksovi, které nazval vlastizrádci. Na svém Twitteru poté připojil, že to byla nadsázka. Tak určitě.

A hlavně: když už se omlouvat, potom tak, aby se vyřčené dostalo k co nejmenšímu počtu voličů a k těm, které urazil jenom zprostředkovaně. Zvlášť sociální sítě snesou všechno, odhodlat se k osobní omluvě z očí do očí, na to musí být jiná nátura.

Další omluvu po předsedovi vlády požaduje hnutí STAN, jehož poslankyni Věru Kovářovou nazval bestií. Už v polovině roku 2009 exprezident Václav Havel o poměrech v politice řekl, že „nám trošku zhrubly“.

Doba pokročila, a pokud politici nejsou vysloveně vulgární, tak většina lidí vzájemné osočování v politických půtkách snad ani nevnímá. V horším případě je bere jako normu. Převládá přesvědčení, že politika se nedá dělat jinak než z pozice síly. Když se nekecá, ale maká, na servítky zkrátka není čas.