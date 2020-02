Glosa: Zase ta komunikace, tentokrát o radarech | E15.cz

Jako v případě nákupu drahých radarů Věra NG. Vysvětlit okolnosti akvizice se nepovedlo, tak rezignoval náměstek ministra obrany. Výhradně ovšem kvůli mediálnímu tlaku, který vrhal špatné světlo na rezort. Povel pro nového náměstka zní: Zlepšit externí komunikaci! Je to dobrý návod pro celou státní správu.

Součástí výběrových řízení na důležité posty by měl být i test, v němž by uchazeči prokázali obratnost v odpovídání na pár dotěrných otázek: Není tato zakázka předražená? Nejedná se náhodou o střet zájmů? Sada dotazů by se dala průběžně obměňovat, kdo by testem neprošel, musel by pracovní štěstí hledat jinde. A všichni dohromady bychom se měli jako v ráji. I když – ještě by to chtělo domyslet, jak zatočit se šťouraly, kteří nejsou placení z eráru.