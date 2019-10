Platy učitelů aneb zapomenuté vzdělání – Glosa Jany Havligerové | E15.cz

Hrozba stávkou ve školství trvá. Odbory se stále nedohodly s ministrem školství Robertem Plagou na růstu platů pro příští rok, nepomohla dokonce ani osobní asistence premiéra Andreje Babiše při jednání. Ministr plánuje přidat do základu všem učitelům stejných 2700 korun, na odměnách by se mělo rozdělovat v průměru asi 900 korun. A odborářům se nelíbí, že na odměny nemusí dosáhnout každý. Takže chtějí, aby celý desetiprocentní slíbený růst šel do tarifů. Babiš slibuje, že do dalších jednání se vloží ještě vehementněji, neboť vidina stávky, byť jen jednodenní, se mu zjevně zajídá.