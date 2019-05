Prezident po čase pronesl několik „kacířských myšlenek“, jak sám zmínil, na téma národní zájem České republiky. Tak pokud jste neměli to štěstí být na Žofínském fóru, vězte: čím silnější budeme v odolávání tlakům, tím silnější bude podle Miloše Zemana národní sebevědomí. Proto bychom neměli podléhat hlasům spojenců z NATO, kteří označují čínskou telekomunikační firmu Huawei za bezpečnostní riziko.

Neměli bychom se připojovat k žádným ekonomickým sankcím, ať jde o Rusko či Írán – nejsou v českém zájmu. Zkrátka neměli bychom podléhat žádným výstřelkům přicházejícím z NATO anebo z EU.

Kacířského na projevu hlavy státu nebylo nic, bylo to jen opakování dávno známých sentencí. Navíc snad dodal jen to, že neví, proč by se USA měly vyjadřovat k plynovodu Nord Stream 2. Zeman zkrátka a dobře potvrdil, že svoje politické zájmy jaksi automaticky považuje za zájmy národní.