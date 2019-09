Glosa Jaroslava Bukovského: Kult rizika | E15.cz

Ty tam jsou dřevní doby startuperského řemesla, kdy ještě o dekádu zpět nezbývalo odvážlivci v barvách byznysového zelenáče nic jiného než vzít za ušmudlanou kliku lichváře. A mimo jiné se tak podívat hluboko do svého svědomí, zda chystaný velký plán, který má požrat takový balík tak zatraceně drahých peněz, má skutečně šanci na to, aby přerostl v lukrativní byznys.

Rotačky tiskáren cenin v eurozóně i v Česku se ale během let stačily roztočit takovým tempem, že peníze přišly o velký díl své vzácnosti. Role se vyměnily a namísto opaku dnes investor mnohdy neváhá zaplatit za podíl na mnohdy utopické ideji nekřesťanskou cenu.

Startupista, ten lehký život má, skoro by se chtělo říci při pohledu na množství rukou mávajících na trhu před sotva ochlupenými startupisty bankovkami. Inu, peněz je už tolik, že je jim reálná ekonomika malá a musí draho kupovat to, co nikdo nikdy nechtěl ani zadarmo. Riziko.