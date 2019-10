Na trhu s firemními bondy stále přežívají devadesátky (glosa) | E15.cz

Česká národní banka poprvé potrestala prodejce firemních bondů. Známý obchodník s cennými papíry BH Securities prý líčil investice do nich až příliš růžově.

Trest přišel po dlouhých létech faktického bezvládí na trhu. Ačkoli si totiž finančníci v Česku bez schválení regulátorem dojdou sotva na malou, trh s firemními dluhopisy jako by byl posledním dochovaným skanzenem rané porevoluční legislativy. Totiž absolutně plonkové, kde platí právo toho s ostřejšími lokty. Z tandemu viníků emitent-distributor naturalistického díla jménem přehřátý trh s firemními junk bondy přesto dostal přes prsty ten humánnější z nich.

Celý příběh firemních bondů a jejich prodejců je v zásadě nehezký a nehumánní. Noname firmy založené před několika měsíci, za něž v jednatelském křesle kope pětadvacetiletý mladíček, pro něhož je byznysplán stejně cizím slovem, jako třeba návratnost, chrlí na trh bondy, jejichž splacení je pravděpodobné asi jako příchod Godota.

V lepším případě mají ve ztrátě fungující byznys, o který by bankéř se svými penězi neopřel ani kalkulačku. Pro prodejce bondů jde o vítaný byznys, za který dostanou i desetinu celého výtěžku emise. Že jde o učebnicové východisko pro kolosální průšvih, je nasnadě. Zatímco pro distribuci výbušnin platí poměrně přísná pravidla, pro potenciálně výbušné bondy stanoví regulátor vágní rámec až řadu let poté, co už mají nejostřejší hoši vyděláno.

Ačkoli obchodníci s cennými papíry patří z pohledu regulátora mezi obdobně hlídanou entitu, jako před léty třeba československá hranice, ještě několik měsíců zpátky byl způsob, kterým mají nabízet horké dluhopisové zboží, obdobně exaktní jako třeba týdenní předpověď počasí.

Úlety tak byly nevyhnutelné. Na sedací část dostala i logika typu prevence předchází trestu. Premiérová sankce pro distributora totiž vzešla z kontroly ukončené ještě před tím, než regulátor přesněji nastavil pravidla hry. Trest zcela jistě zkrotí bondové prostředníky, samotná podstata problému zůstává ale stále stejně hrozivá. Pro emitenty neplatí do určitého objemu přivýdělku touto formou stále vůbec nic. Aneb devadesátá léta jsou stále živá.