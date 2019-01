Glosa Martina Čabana: Babišova splátka | E15.cz

Nechme na chvíli stranou morální rozhořčení, které postoj poslanců nutně vyvolává. I technicky je to průšvih. Jedná se o svévolnou jednostrannou změnu smlouvy, kterou český stát uzavřel s církvemi před šesti lety.

Takový kopanec do zásad právního státu má přitom jen jednu příčinu – je to část ceny, kterou premiér Babiš platí komunistům za to, že jej drží u moci. Včera ho v tom jeho mocenští věřitelé nechali náramně a triumfálně vykoupat. Ostudnější moment zatím současná vládní koalice nezažila. Ale není všem dnům konec. Splátek bude ještě hodně.