Glosa Martina Čabana: Nesmělé krůčky | E15.cz

Silnější výzvu naposledy vyslal šéf hnutí STAN Vít Rakušan, šéf TOP 09 Jiří Pospíšil mává užší spoluprací stran jako praporem před podzimní obhajobou svého předsednictví a včera se vcelku vlídně vyjádřili i lídři ODS a KDU- -ČSL.

Kdo se obává vzniku jakési nové Národní fronty, může zůstat v klidu. Tak daleko situace rozhodně nedojde, a to ani v případě, že by o to snad někdo stál. Ale širší programově laděný blok například se společnou stínovou vládou by českému pravému středu v tuto chvíli slušel a patrně i prospěl. A pokud by se pro začátek nerozložil například na otázce, která strana bude v názvu spojenectví uvedena jako první, byl by to dobrý úvodní signál.