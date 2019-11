Glosa Martina Čabana: Nová data na hromadu | E15.cz

Na vládě by se ovšem slavit nemělo. Poslední data znovu potvrdila známý trend. Umíráme čím dál později. A pokud se nic nestane, stát bude mít za několik let velký problém zaplatit nejen důchody, ale i péči, kterou budeme potřebovat.

Navíc jsou tu data Eurostatu, který měří délku dožití ve zdraví. Ta na rozdíl od celkové délky dožití roste velmi pomalu. Bez vážnějších chorob se průměrný Čech dožije zhruba 61 let. Za to vláda úplně nemůže, ale oslabuje to jednu z karet, s níž by mohla hrát proti neudržitelnosti penzijního systému: pozdější odchody do důchodu. Poslední data o úmrtnosti by si ministři měli přidat na tu hromadu údajů, která je upozorňuje na potřebu systémových reforem v penzijní, zdravotnické a v sociální oblasti. A začít něco dělat dřív, než je ta hromada zavalí.