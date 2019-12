Glosa Martina Čabana: Novinky pod hradním stromečkem | E15.cz

Žijeme v úspěšné zemi, kde soudní řízení trvá dvacet let a stavební řízení trvá zhruba stejně dlouho jako v Burkině Faso. Tak nějak by se dalo shrnout vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana. Nového nezaznělo moc. Hlava státu zahájila projev obvyklým makroekonomickým souhrnem, který už několik let nemusí na tváři státníkově budit výraznější chmury.