Těžký rok premiéra Andreje Babiše. Stíhání a demonstrace | E15.cz

Málokdo by vydržel to, co toho letos musel zvládnout premiér Andrej Babiš. „Normální člověk by už asi odešel, ale já, jak je obecně známo, jsem urputné hovado,“ zaznělo v jednom z nedělních hlášení na jeho facebookovém účtu. I premiérovi kritici musejí uznat, že má výdrž. Anebo přesněji, že v tomto ohledu projevuje značnou dávku teflonovosti.

Nikdy neodstoupím. Nikdy!

Již loni na podzim, tedy zhruba rok před výše citovaným facebookovým výlevem, pronesl Andrej Babiš svou českoslovenštinou další „nesmrtelný“ výrok. „Nikdy neodstoupím. Nikdy. Nech si to všichni zapamatují. Nikdy!“ Jasné a srozumitelné sdělení pro politické odpůrce, a hlavně pro své příznivce. Držel se toho i v právě končícím roce a při pohledu na volební preference jeho hnutí ANO to funguje. Například podle volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi z počátku února by jej volilo 32 procent dotázaných. A o devět měsíců později by to bylo 31,5 procent. Následně sice došlo k mírnému poklesu na 28,5 procent, ale podobné výkyvy byly zaznamenány i během roku).

Zocelení příznivci

Kauz kolem premiéra sice přibývalo, ale spíše než aby ho to dostávalo do větších a větších problémů, jeho příznivci se zjevně jen stali otrlejšími. Není to přitom tak dlouho, co by jen jedna z afér kolem Andreje Babiše člověku v jeho postavení zlomila politický vaz.

Už jen samotné trestní stíhání kvůli 50milionové dotaci pro Čapí hnízdo. Farmu, která se během získávání evropské dotace určené jen pro malé a střední podniky vyčlenila z náruče Agrofertu, aby se do ní později vrátila.

Na přelomu srpna a září Městské státní zastupitelství v Praze ale stíhání premiéra i dalších obvinění zastavilo. Jen s částečně zveřejněným zdůvodněním – zbytek spisu se později objevil v médiích – což vyvolalo více otázek a odpovědí. A hlavně vedlo k tomu, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman toto rozhodnutí zrušil. Ovšem jen u Andreje Babiše a jeho tehdejší spolupracovnice Jany Mayerové, čímž se premiér snažil přebít základní sdělení – tedy slovy, že okruh obviněných se zmenšuje a zmenšuje, až nezbude nikdo. Nebo alespoň takto by si to premiér přál.

Stát jsem já

A pak je tu další problém, který se už netýká jen jeho, nýbrž celé České republiky – dotace vyplácené Agrofertu. Jak předběžná, tak finální auditní zpráva z Bruselu konstatovaly, že premiér je dál ve střetu zájmů, má na Agrofert navzdory jeho převedení do svěřenských fondů stále vliv a je tedy z povahy své vládní funkce ve střetu zájmů.

Hrozí tak, že Česká republiky by musela vracet stamiliony korun z těchto dotací, respektive o tyto částky by byly pokráceny budoucí příspěvky z evropských fondů. I zde má ale premiér jasno: „Babiš nemá žádný střet zájmů a Česká republika nebude nic vracet,“ hřímal v parlamentu.

Ani tahle záležitost ale není u konce. Auditní proces se ještě potáhne několik měsíců, v únoru se navíc očekává další finální zpráva z Bruselu, která se bude týkat přímých zemědělských dotací. A i zde bude nejspíš mnohokrát skloňováno slovo Agrofert.

Důkaz pro obžalobu

Obdobné tažení proti premiérovi zahájil i místní úřad v Černošicích (spadají pod něj i Průhonice, kde Andrej Babiš bydlí). Ve světle stomilionových částek, projednávání na evropské úrovni a zmínek ve velkých zahraničních novinách se to mohlo jevit jako drobnost. Či jako malicherný boj s větrnými mlýny.

Úřad ve správním řízení udělil premiérovi pokutu 200 tisíc za to, že je kvůli ovládání médií vlastněných Agrofertem stále ve střetu zájmů. A svým způsobem se tento střet vlastně potvrdil, byť jiným způsobem. Středočeský krajský úřad pokutu zrušil a ministerstvo spravedlnosti se vzdalo možnosti přezkoumání. Středočeskou hejtmankou je přitom zástupkyně ANO Jaroslava Pokorná Jermanová a ministryní spravedlnosti Marie Benešová, nestranička nominovaná hnutím ANO.

Test volbami

Do dalšího dějství, respektive zpátky na start se dostala i další „účelovka“, tedy kauzu spolupráce Andreje Babiše s StB, k níž se podle dochovaných dokumentů měl zavázat v roce 1982 v tehdejší bratislavské vinárně U Obuvníka.

Soud probíhající na sousedním Slovensku, kde se premiér nařčení ze spolupráce s komunistickou tajnou službou brání, nejdříve dopadl v jeho prospěch, pak v neprospěch a po nejnovějším zásahu tamního Ústavního soudu se věc vrací k novému projednávání. Takže stav, kdy je Andreje Babiše střídavě možné a zase nemožné i oficiálně nálepkovat jako agenta StB, se taktéž posouvá do dalšího roku.

Tahanice s Bruselem o dotace, pokračující trestní stíhání kvůli Čapímu hnízdu, spor o spolupráci s StB… ani příští rok nebude pro Andreje Babiše lehký. A to jeho stranu i vládu čeká na podzim důležitý test v krajských volbách.