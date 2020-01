Glosa Martina Čabana: Nůžky pro Havlíčka | E15.cz

Zvykejme si. Nemluví-li premiér Andrej Babiš do větru, bude Karel Havlíček až do konce volebního období ministrem průmyslu, obchodu a dopravy. Nabízí se úvaha, nakolik je pro jedince možné mentálně rozpažit mezi dostavbu jaderných bloků, výstavbu vysokorychlostních tratí, podporu exportu, infrastrukturu pro 5G sítě a váznoucí budování dálnic. Zda lze alespoň předstírat, že se všem oblastem věnujete na sto procent, ukážou příští týdny a měsíce. Spíše je ale hlavním účelem vyfotit Havlíčka, s nímž Babiš zjevně počítá i do budoucna, u trojího letošního stříhání pásek nových dálničních úseků. To se vždycky hodí.