Glosa Martina Čabana: Ozvěna devadesátek | E15.cz

Jeden z velkých mozků české ekonomie a bývalý ministr privatizace Tomáš Ježek rád vzpomínal na to, jak v prvních transformačních letech bylo možné přijít ráno do Federálního shromáždění s návrhem zákona a večer si jej schválený odnést. Politika se za ta léta samozřejmě posunula ke standardnějšímu fungování a zdlouhavějšímu hledání konsenzu v často vyhrocených konfliktech.

Je nicméně možné, že letos bude potřeba si podobný postup připomenout. Kvůli brexitu. Lex brexit, slepený během pár týdnů bez připomínkového řízení z návrhů jednotlivých ministerstev, v sobě nese mnohá rizika. Nicméně je potřeba a jeho schválení, pokud se Británie skutečně vydá na divokou cestu z EU, bude setsakramentsky spěchat.

Bude na vládě, aby ze zákona neudělala úplný paskvil, a na poslancích, aby překonali potřebu nadměrně exhibovat. Tváří v tvář zásadnímu celoevropskému problému, který Česko nezpůsobilo, by bylo fajn najít drobnou ozvěnu nejranějších devadesátých let a tehdejší široké shody na tom, co je potřeba a k čemu to má vést. Pak se samozřejmě začněme zase standardně hádat jako vždycky.