Ať wifina v hotelu nepadá a terče se naopak na střelnici sklápějí. Biatlonová elita včera definitivně dorazila do Nového Města na Moravě, absolvovala první tréninky a zítra se pustí do akce! Kdo chtěl vlastního kuchaře a kdo zase ubytování bez koberců? To se dozvíte v placené části článku. Jinak však platí následující... „Obecně jsou tady všichni spokojení,“ líčí požadavky hvězd ředitel soutěží Vlastimil Jakeš. A to včetně Martina Fourcada, který se těší na další peklo v hledišti.