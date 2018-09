Glosa Martina Čabana: Pytel oranžových blech | E15.cz

V Jihlavě se v pátek sešli členové platformy Zachraňme ČSSD. To je takový spolek, který pomohl svým členům Zimolovi a Foldynovi do vedení strany a svým dalším členům Haškovi nebo Škromachovi k místečkům v aparátech ministerstev práce a zemědělství. Tak členové tohoto spolku včetně statutárního místopředsedy ČSSD Zimoly prý vyjadřují silnou nespokojenost se „směřováním strany“.

Není ovšem jasné, co první místopředseda a další členové platformy směřováním strany míní. Třeba plzeňská organizace ČSSD, která se záchranářskou platformou nesouhlasí, není spokojená s tím, že strana vstoupila do vlády s hnutím ANO, a dodnes to dává hlasitě najevo.

Vstup do vlády ovšem Zimola spolu s dalšími záchranáři razantně prosazoval, takže o tomto směřování asi v Jihlavě řeč nebyla. Bohuslavu Sobotkovi se právem vyčítalo, že sociální demokracii příliš přiškrtil a vyřadil ze hry své názorové oponenty. Hamáček a Zimola ovšem uvedli stranu do stavu, proti němuž vypadá pytel blech jako ukázka disciplíny a řádu.