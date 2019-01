Glosa Martina Čabana: Skoro všichni spokojeni | E15.cz

Prezident Zeman se nezúčastnil žádné z akcí spojených s připomínkou památky Jana Palacha. Pro Blesk Zprávy to zdůvodnil tím, že se „nerad vystavuje setkání s blbci“, čímž měl, jak vysvětlil, na mysli své odpůrce. Ne že by na prezidentovu postoji bylo něco zvlášt překvapivého. Trochu překvapivý byl prezidentův širší výklad jeho přístupu.

Úředníci Hradu položili věnce na Olšanech a u filozofické fakulty, což byl podle hlavy státu projev úcty k Palachově oběti. Osobní neúčast na pietách byla prý naopak „výrazem pohrdání“ oněmi „blbci“. Takže prezident je spokojen ve svém pohrdání, jeho odpůrci si to jistě vyloží tak, že prezident se jich lekl, a budou spokojení také. Obě strany se zkrátka pohodlněji uvelebí ve svých zákopech.

Zbude zas jen otázka, jaké by to asi bylo, kdyby na Hradě seděl někdo, kdo by při důležitých výročích nepřemýšlel, jak co nejsofistikovaněji vyjádřit pohrdání svými odpůrci, ale soustředil by se třeba na hledání styčných bodů ve společnosti.