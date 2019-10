Glosa Martina Čabana: Ústavní klaunství | E15.cz

Prezidentská zákonodárná iniciativa by český ústavní systém dál vychýlila mimo původní parlamentarismus. To by se ale, když už, mělo dělat rozvážněji, nejlépe celou novou ústavou. Salámová metoda přináší jen více zmatků a konfliktů.

Zrušení přímé volby už je ale úplnou ústavní klauniádou. Rušit jednou zavedené volby, k nimž navíc chodí přes šedesát procent voličů, opravdu není chytrý krok, pokud tedy není záměrem vzkázat občanům, že se do politiky nemají moc montovat. Přímá volba neměla být zavedena, ale když už byla, je třeba se s jejími důsledky vyrovnávat s větším intelektuálním úsilím.