Glosa Martina Čabana: Už je opět před volbami | E15.cz

Bylo to zřetelné už dlouho, ale teď to ministryně financí řekla na plná ústa. Na penzijní reformu „bez zdlouhavých a neplodných diskuzí“, jak ji slibuje vládní program, můžeme pro toto volební období zapomenout. Alena Schillerová zároveň upozornila, že ani debata o zvýšení věku odchodu do důchodu už se otevírat nebude.