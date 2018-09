Glosa Pavla Veselého: Je to kampaň | E15.cz

Přitom komunální volby by měly být rozhodování především o komunálních osobnostech. Jde v nich jistě i o dopady na celostátní úroveň. Ale komunální politika řeší konkrétní věci s konkrétními a bezprostředními dopady na člověka. Dům se staví od základů a komunální politika, to jsou základy. O jejich kvalitě se teď rozhoduje. V kampani.

Je politika byznys? Oddělení těchto dvou sfér by bylo ku prospěchu politiky. Zatím se ale stále častěji stává, že politici jsou zároveň podnikateli. Možná to chce čas, aby systém našel nějakou rovnováhu. Kultivovanost kampaně by měla vycházet z výběru témat. Faktem ovšem je, že dnes jasně vyhrávají ti, kteří vytvářejí kampaně negativní. Kdo dokáže voliči vnutit myšlenku, že za jeho neúspěchy nestojí jeho vlastní činy a rozhodnutí, nýbrž to, že „nás řídí nemehla“, má zpola vyhráno. Škoda.

Nic proti ostré debatě, ale striktní soudy a urážky, které vídáme v poslední době, by v kampaních neměly mít místo. Když pro nic, tak proto, že se pak třeba obtížně vysvětluje dětem, že je normální se k sobě chovat slušně. Namísto toho se i děti stávají středobodem volebních kampaní. Místo řešení konkrétních lokálních témat se dnes kampaň stočila k hádkám, kdo je pro a kdo proti přijetí dětí ze Sýrie.

Tím, co politici dnes nejčastěji berou lidem, je naděje, pocit úspěchu a radosti ze života. Základem je být součástí systému, ve škatulce. Jak za socialismu. Nějak se toho neumíme ani po 30 letech zbavit. Možná by měli mít politici na paměti, že právě dnešní děti budou jednou těmi, kteří je nahradí.

Autor je publicista