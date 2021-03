Glosa Petra Peška: A je to! | E15.cz

Vypadalo to, že se schyluje k nějakému parlamentnímu dramatu. Anebo dokonce ještě víc – k dohodě s opozicí. Nakonec je ale vše při starém. Prodloužení nouzového stavu podpořili komunisté.

A také si vymínili, že to nebude na celý měsíc, jak žádala vláda. Nouzový stav má trvat jen další dva týdny, tedy do 11. dubna. Je nutno přiznat, že to je lepší řešení.

Nabízí se samozřejmě otázka, proč to vláda nemohla navrhnout rovnou. Anebo, jestli si k tomu přeci jen nemohla najít podporu jinde, než u strany hlásící se k jedné z nejnásilnějších ideologií v historii lidstva. Ale vláda to holt asi jinak neumí.

Když to vezmeme pragmaticky, výsledek je lepší než návrh. Vládní záměr prodloužit nouzový stav o celý měsíc se podařilo zkrátit na polovinu. Ani to není žádná výhra, ale budiž.

Je to ale pořád o tom samém. Na jak vratkých nohách stojí vláda a kde se musí doprošovat o podporu, jako teď u nouzového stavu. Není to lehké říkat, ale požadavek komunistů byl rozumný. A je smutné, že jedinou silou, která dokáže vládu korigovat, je právě tato strana.

Ale tak to prostě chodí a do voleb bude. Protože rudá je dobrá, tedy pro současnou vládu.