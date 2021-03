Glosa Petra Peška: A zase ten Sputnik | E15.cz

Koronavirus není jen zdravotnický problém a projevuje se to i ve společenské debatě. Třeba, když dojde řeč na vakcíny. A zvlášť na tu ruskou, na Sputnik V.

Nejsilnější tlak k jejímu co nejrychlejšímu nasazení přichází z Hradu, v úterý k tomu přispěl epidemiolog Roman Prymula, kterýžto je v současnosti součástí prezidentova poradního týmu. Nemáme prý čekat na zdlouhavý schvalovací proces u evropských orgánů a máme se do toho pustit sami.

Což o to, přenesení pravomocí z unijní úrovně zpátky na tu národní nemusí být vůbec špatné. Ze Sputniku se ale stalo politické téma, a tak je třeba k tomu i přistupovat. Zvláště poté, co ruskou vakcínu začal naprosto nekriticky prosazovat přímo prezident Zeman.

Přitom by úplně stačilo jen odbourávat předsudky. Pocitově je pochopitelné, že by se člověku do očkování ruskou vakcínou dvakrát nechtělo. Na druhou stranu není důvod ji a priori odmítat. Doba je špatná a každá další obrana proti koronaviru je vítána.

Ruský vakcinační systém není na tak špatné úrovni. Samozřejmě by výhodou byla výroba v evropských, bezpečnějších podmínkách. Pořád to ale není důvodem, proč obcházet obvyklý schvalovací proces.

Navíc vidíme, co se nyní děje kolem jiné vakcíny, od firmy AstraZeneca. V úterý ji už přestaly používat více než dvě desítky evropských zemí. A to v tomhle případě nepanovaly žádné politické tlaky, není tam žádná ideologická pachuť jako u Sputniku. Jen to ukazuje, jak je celá situace kolem vakcín složitá.

A také to ukazuje na obecný problém, který je spojen s celou koronavirovou krizí. Vytrácí se schopnost nekritického úsudku. Vytrácí se zdravý lidský rozum. Což je přitom nejsilnější protilátka.