Rusové se Sputnikem očkovat nechtějí. Norský miliardář podpořil bitcoin | E15.cz

Rusové odmítají vlastní vakcínu

Zatímco mnohé státy od Mexika až po Slovensko horlivě nakupují ruskou vakcínu proti nemoci COVID-19, samotní Rusové očkovací látce Sputnik V nevěří. Upozornil na to americký deník The Wall Street Journal. Ačkoliv je vakcína v Rusku nabízena zdarma, je široce dostupná a země ji oficiálně schválila už loni v létě, zatím se jí nechalo naočkovat jen 3,5 procenta Rusů. Pro srovnání, Američané svojí vlastní vakcínou naočkovali už 17,1 procenta populace a Britové 32,1 procenta. Nedávné průzkumy také odhalily, že více než dvě třetiny obyvatel Ruska se očkovat vůbec nechtějí. Roli prý hraje především zakořeněná nedůvěra Rusů vůči státním orgánům ze sovětské éry.

Předsedkyně správní rady Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) Christa Wirthumerová-Hocheová nedávno vyzvala státy EU k opatrnosti před nouzovým nasazováním Sputniku V, dokud EMA sama neposoudí jeho účinnost a bezpečnost.

Brazilský exprezident zproštěn obvinění

Bývalý brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva byl včera členem nejvyššího soudu zproštěn obvinění z korupce, za které si již v minulosti odpykal 18 měsíců ve vězení. Pětasedmdesátiletý levicový politik, který vedl Brazílii v letech 2003 až 2010 tak teoreticky může opět kandidovat na hlavu státu v příštím roce a vyzvat současného pravicového prezidenta Jaira Bolsonara. Verdikt však ještě musejí přezkoumat ostatní členové nejvyššího soudu. Lula byl odsouzen v roce 2017 za účast v rozsáhlé úplatkářské aféře a původně měl strávit za mřížemi dvanáct let. Exprezident však svá obvinění dlouhodobě popírá a tvrdí, že byla vykonstruovaná a politicky motivovaná.

Evropské akcie rostly, v USA se nedařilo technologiím

Americké akcie uzavřely pondělní obchodování smíšeně. Pokračoval výprodej velkých technologických společností. Apple, Alphabet či Netflix odevzdaly přes čtyři procenta. Investoři přelívali své peníze do sektorů u nichž se očekává růst po otevření ekonomiky. Index Dow Jones zpevnil téměř o jedno procento. Naopak širší S&P 500 klesl o 0,54 procenta a Nasdaq Composite se propadl o 2,41 procenta. Evropské burzy zahájily týden prudkým růstem. Německý DAX se zvýšil o 3,31 procenta. Francouzský CAC 40 přidal 2,08 procenta, britský FTSE 100 si polepšil o 1,34 procenta a celoevropský STOXX Europe 600 posílil o 2,1 procenta.

Bitcoin má nového fanouška

Nejpopulárnější kryptoměna bitcoin má dalšího významného zastánce. Pozitivně se o ní vyjádřil ropný magnát a druhý nejbohatší Nor Kjell Inge Røkke. Podle norského miliardáře „není nepředstavitelné, že bitcoin bude jednoho dne stát miliony dolarů“. Sám Røkke plánuje do kryptoměn investovat také, prostřednictvím své společnosti Aker. Bitcoin v pondělí vyrostl o další tři procenta a dosáhl na hodnotu 51 800 dolarů. Názory předních investorů na jeho budoucnost se ale různí.

